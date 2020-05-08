ПСЖ рассматривает Мертенса в качестве замены Кавани

Французский "ПСЖ" продолжает искать кандидатов, которые в следующем сезоне смогут заменить Эдинсона Кавани. Уругваец покинет Париж из-за окончания контракта.

По данным Mundo Deportivo, французский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Дриса Мертенса. Бельгиец, так же как и уругваец, летом станет свободным агентом.

Но подписать контракт с форвардом будет очень непросто. Сейчас за ним внимательно следят "Челси" и "Интер", где-то рядом находится "Атлетико".

Ранее, "ПСЖ" приписывали интерес к Мартинесу.