Франция
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ПСЖ рассматривает Мертенса в качестве замены Кавани
Бельгиец сейчас лакомый кусочек для многих
Французский "ПСЖ" продолжает искать кандидатов, которые в следующем сезоне смогут заменить Эдинсона Кавани. Уругваец покинет Париж из-за окончания контракта.
По данным Mundo Deportivo, французский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Дриса Мертенса. Бельгиец, так же как и уругваец, летом станет свободным агентом.
Но подписать контракт с форвардом будет очень непросто. Сейчас за ним внимательно следят "Челси" и "Интер", где-то рядом находится "Атлетико".
Ранее, "ПСЖ" приписывали интерес к Мартинесу.
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