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От четырех до семи: Неймар может получить длительную дисквалификацию за удар соперника
Некрасивое поведение приводит к плохим последствиям
Вчера "ПСЖ" проиграл "Марселю", потерпев уже второе поражение в рамках первых двух туров. Красная карточка была показана сразу пятерым футболистам.
Одним из них стал звездный Неймар, который ударил Альваро Гонсалеса. Бразилец мотивировал свое решение тем, что соперник проявил
Вероятно, что футболист получит длительную дисквалификацию. По данным RMC Sport, ему грозит от четырех до семи матчей. Дисциплинарная комиссия опубликует результат в ближайшее время.
Ближайший матч парижане сыграют уже через два дня. Дома они примут "Мец".