От четырех до семи: Неймар может получить длительную дисквалификацию за удар соперника

Вчера "ПСЖ" проиграл "Марселю", потерпев уже второе поражение в рамках первых двух туров. Красная карточка была показана сразу пятерым футболистам.

Одним из них стал звездный Неймар, который ударил Альваро Гонсалеса. Бразилец мотивировал свое решение тем, что соперник проявил расизм в его адрес .

Вероятно, что футболист получит длительную дисквалификацию. По данным RMC Sport, ему грозит от четырех до семи матчей. Дисциплинарная комиссия опубликует результат в ближайшее время.

Ближайший матч парижане сыграют уже через два дня. Дома они примут "Мец".