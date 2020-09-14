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От четырех до семи: Неймар может получить длительную дисквалификацию за удар соперника

Франция
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Некрасивое поведение приводит к плохим последствиям

От четырех до семи: Неймар может получить длительную дисквалификацию за удар соперника
UA-Футбол
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Вчера "ПСЖ" проиграл "Марселю", потерпев уже второе поражение в рамках первых двух туров. Красная карточка была показана сразу пятерым футболистам.

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Одним из них стал звездный Неймар, который ударил Альваро Гонсалеса. Бразилец мотивировал свое решение тем, что соперник проявил расизм в его адрес.

Вероятно, что футболист получит длительную дисквалификацию. По данным RMC Sport, ему грозит от четырех до семи матчей. Дисциплинарная комиссия опубликует результат в ближайшее время.

Ближайший матч парижане сыграют уже через два дня. Дома они примут "Мец".

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В статье: Неймар Альваро Гонсалес Пари Сен-Жермен (Париж) Олимпик (Марсель)
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