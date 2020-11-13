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Очередной клиент парижского лазарета? Мойзе Кин покинул расположение сборной Италии
Международная пауза далась многим непросто
Очередная травма, которая случилась во время международного перерыва. На этот раз, новости из Италии.
Расположение сборной покинул нападающий "ПСЖ" Мойзе Кин - у него мышечное повреждение. Степень серьезности травма будет известна позже.
#Nazionale ????????— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) November 13, 2020
Prosegue la preparazione in vista di #ItaliaPolonia. Out #Kean e #Pellegri, arriva #Okaka
La notizia ???????? https://t.co/fRSvfhZ6EA
Domani la partenza per #ReggioEmilia#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/D3hylcmkvM
Отметим, что Кин стал очередным травмированным игроком парижан. Недавно, лазарет
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