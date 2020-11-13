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Очередной клиент парижского лазарета? Мойзе Кин покинул расположение сборной Италии

Франция
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Международная пауза далась многим непросто

Очередной клиент парижского лазарета? Мойзе Кин покинул расположение сборной Италии
UA-Футбол
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Очередная травма, которая случилась во время международного перерыва. На этот раз, новости из Италии.

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Расположение сборной покинул нападающий "ПСЖ" Мойзе Кин - у него мышечное повреждение. Степень серьезности травма будет известна позже.

Отметим, что Кин стал очередным травмированным игроком парижан. Недавно, лазарет пополнил Неймар.

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В статье: Италия Пари Сен-Жермен (Париж) Мойзе Кин
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