Очередной клиент парижского лазарета? Мойзе Кин покинул расположение сборной Италии

Очередная травма, которая случилась во время международного перерыва. На этот раз, новости из Италии.

Расположение сборной покинул нападающий "ПСЖ" Мойзе Кин - у него мышечное повреждение. Степень серьезности травма будет известна позже.

