Лэмпарду не нужен. ПСЖ готов зимой подписать Рюдигера

"ПСЖ" зимой может усилить линию обороны. Об этом передает Le Parisien.

В сферу интересов парижского клуба попал Антонио Рюдигер. На трансфере немецкого центрбека настаивает именно Томас Тухель.

Нынешняя кампания очень непросто складывается для Рюдигера, который отыграл лишь один матч в АПЛ. Его контракт с лондонцами заканчивается в 2022-м году.

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