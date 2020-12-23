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Лэмпарду не нужен. ПСЖ готов зимой подписать Рюдигера
У немецкого футболиста тяжело складывается сезон
"ПСЖ" зимой может усилить линию обороны. Об этом передает Le Parisien.
В сферу интересов парижского клуба попал Антонио Рюдигер. На трансфере немецкого центрбека настаивает именно Томас Тухель.
Нынешняя кампания очень непросто складывается для Рюдигера, который отыграл лишь один матч в АПЛ. Его контракт с лондонцами заканчивается в 2022-м году.
Отметим, что также Рюдигером интересовались два
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