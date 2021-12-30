Вторая попытка для Жерсона. Труа отправил в отставку главного тренера

Французский "Труа" уволил с поста главного тренера команды Лоран Батлеса, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 45-летним специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон.

Батлес тренировал "Труа" с лета 2019 года. До этого он также возглавлял "Сент-Этьен" с 2016 по 2019 годы. На данный момент "Труа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 17 зачетных пунктов.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Эрик Момбертс.

Напомним, что за французский клуб играет арендованный у киевского "Динамо" люксембуржец Жерсон Родригес. Ранее сообщалось, что у форварда был конфликт с главным тренером команды.