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Вторая попытка для Жерсона. Труа отправил в отставку главного тренера

Франция
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Специалист покинул французский клуб

Вторая попытка для Жерсона. Труа отправил в отставку главного тренера

Фото: facebook.com/ESTAC.OFFICIEL

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Французский "Труа" уволил с поста главного тренера команды Лоран Батлеса, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 45-летним специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон.

Батлес тренировал "Труа" с лета 2019 года. До этого он также возглавлял "Сент-Этьен" с 2016 по 2019 годы. На данный момент "Труа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 17 зачетных пунктов.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Эрик Момбертс.

Напомним, что за французский клуб играет арендованный у киевского "Динамо" люксембуржец Жерсон Родригес. Ранее сообщалось, что у форварда был конфликт с главным тренером команды.

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В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Жерсон Родригес
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Источник:
estac.fr

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