  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Звонок Макрона очень повлиял". Перес - о причине срыва трансфера Мбаппе в Реал
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Звонок Макрона очень повлиял". Перес - о причине срыва трансфера Мбаппе в Реал

Франция
(1 голосов)

Президент Франции убил мечту футболиста

"Звонок Макрона очень повлиял". Перес - о причине срыва трансфера Мбаппе в Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что помешало переходу нападающего Килиана Мбаппе из "ПСЖ" в мадридский клуб.

"Он не предал меня. Он говорил о своей мечте играть за "Реал". И это правда. В августе прошлого года "ПСЖ" не хотел продавать его. Мы ждали год, а он постоянно говорил то же самое. За 15 дней до того ситуация изменилась из-за политического давления и экономического фактора.

Он сделал то, что считал самым легким. Он изменился. Нет необходимости повторять это снова. В результате давления ему пришлось сменить свои мечты. Он очень молод, давление влияет на нас всех, как и на молодых людей. Президент Франции звонил ему. Это очень повлияло на Килиана, безусловно.

Читайте такжеМакрон: Я посоветовал Мбаппе остаться во Франции. Одна из обязанностей президента – защищать интересы страны

Мбаппе, которого я хотел, был тем, кто мечтал о "Реале". Подписать его через три года? Не знаю… Через три года всякое может случиться.

Этот Мбаппе – не тот Мбаппе. Игрок, отказавшийся от спонсорского проявления со своей сборной… Не знаю. Я думал, что это была его мечта. Но иногда мечты меняются под внешним давлением", - сказал Перес для El Chiringuito.

Читайте такжеЛидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Espana

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде