"Звонок Макрона очень повлиял". Перес - о причине срыва трансфера Мбаппе в Реал

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что помешало переходу нападающего Килиана Мбаппе из "ПСЖ" в мадридский клуб.

"Он не предал меня. Он говорил о своей мечте играть за "Реал". И это правда. В августе прошлого года "ПСЖ" не хотел продавать его. Мы ждали год, а он постоянно говорил то же самое. За 15 дней до того ситуация изменилась из-за политического давления и экономического фактора.

Он сделал то, что считал самым легким. Он изменился. Нет необходимости повторять это снова. В результате давления ему пришлось сменить свои мечты. Он очень молод, давление влияет на нас всех, как и на молодых людей. Президент Франции звонил ему. Это очень повлияло на Килиана, безусловно.