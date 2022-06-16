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"Звонок Макрона очень повлиял". Перес - о причине срыва трансфера Мбаппе в Реал
Президент Франции убил мечту футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что помешало переходу нападающего Килиана Мбаппе из "ПСЖ" в мадридский клуб.
"Он не предал меня. Он говорил о своей мечте играть за "Реал". И это правда. В августе прошлого года "ПСЖ" не хотел продавать его. Мы ждали год, а он постоянно говорил то же самое. За 15 дней до того ситуация изменилась из-за политического давления и экономического фактора.
Он сделал то, что считал самым легким. Он изменился. Нет необходимости повторять это снова. В результате давления ему пришлось сменить свои мечты. Он очень молод, давление влияет на нас всех, как и на молодых людей. Президент Франции звонил ему. Это очень повлияло на Килиана, безусловно.
Мбаппе, которого я хотел, был тем, кто мечтал о "Реале". Подписать его через три года? Не знаю… Через три года всякое может случиться.
Этот Мбаппе – не тот Мбаппе. Игрок, отказавшийся от спонсорского проявления со своей сборной… Не знаю. Я думал, что это была его мечта. Но иногда мечты меняются под внешним давлением", - сказал Перес для El Chiringuito.
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