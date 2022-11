17 голов – и новый Дрогба готов: как форвард-неудачник спас футбольный Марсель

Сегодня Миши Батшуайи выйдет на поле, чтобы помочь "Фенербахче" еще раз обыграть "Динамо".

Бельгиец уже второй сезон проводит в турецкой лиге пенсионеров и неудачников, однако он не всегда был таким. Было время, когда голы Батшуайи украшали гораздо более престижные арены. Его даже – какое святотатство! – называли наследником Дидье Дрогба.

И знаете, что? Даже это не главное, поскольку был в карьере Миши эпизод еще драматичнее.

Итак, на улице стоял февраль 2016 года. В пресс-центре уже собралось немало журналистов, когда к ним наглой походкой проходимца вышел президент "Марселя" Венсан Лабрюн.

***

Вопросов к нему хватало, ведь накануне футбольная финансовая полиция (DNGG) посетила "Марсель" с последним "китайским" предупреждением.

Доходы "Марселя" при Лабрюне. Трансферов все больше, но остальные статьи проседают. Скрин: omforum.com

Клуб годами жил в долг, и сезон-2015/16 обещал новые 49 млн евро убытков. Лига 1 – это вам не УПЛ, и порешать тут не дают. Марселю грозило понижение в классе, если он не приведет в порядок финансы.

Лабрюн заметно нервничал, ведь знал, что денег у клуба не было – как не было сильной команды, эффективного тренера; развалилась даже система городских фарм-клубов, существовавшая десятилетиями. И, что хуже всего, это именно он все развалил.

Не в одиночку, конечно. В ноябре 2014 года кроме Лабрюна французская полиция арестовала также его предшественников Папа Диуфа и Жан-Клода Дассье, двух гендиров Антуана Вейра и Филиппа Переса, спортдира Жозе Аниго, а также агента без лицензии Жан-Люка Баррези.

Все они были замешаны в десятках "странных" трансферов в том числе и очень известных футболистов – Бенуа Педретти, Сулеймана Дьявара, Моргана Амальфитано, Мамаду Ньянга, Хатема Бен-Арфа, Самира Насри, Лоика Реми, Аллу Диарру и многих других. Говорят, что в списке было до 70 соглашений с признаками фиктивности.

Жозе Аниго на обложке L'Equipe вскоре после побега в Марокко, 2014 год.

Яркий пример – контракт Лучо Гонсалеса, который по документам получал в "Марселе" 270 тысяч евро в месяц плюс 867 тысяч подъемных и еще 175 тысяч евро после каждого девятого сыгранного матча. Правда, сам Лучо о таком и не догадывался, и просто бегал себе за 150 тысяч в месяц.

Это началось еще при Робере Луи-Дрейфусе. Когда же старый промышленник умер в 2009-м, марсельская мафия разошлась по полной, пользуясь наивностью вдовы умершего Маргариты.

Лишь после всех арестов она начала догадываться, что ее обворовывают. Впрочем, уже вскоре Аниго слинял в Марокко, Баррези оставили за решеткой, а Лабрюн так убедительно ей все объяснил (говорили, невербально тоже), что Маргарита вроде бы успокоилась и даже согласилась увеличить клубный бюджет до 150 миллионов евро.

Эх, если бы они еще воровали чуть меньше…

***

Марсело Бьелса не выдержал в августе 2015-го и с фирменной помпой подал в отставку:

Бьелса на своем любимом холодильнике. Фото: om.fr

Локо легко понять. Еще с зимы он обсуждал с клубом новый договор, но в день подписания Лабрюн принес Бьелсе совсем другой документ, где не было 300 тысяч евро бонуса за скаутинг в Латинской Америке, а контракт "1+1" заменили двухлетним.

И даже это еще не всё. "Изменения в клубе", о которых говорил тренер – это тотальный уход всех игроков, которые хоть чего-то стоили. Андре Айю, Димитри Пайет, Флориан Товен, Андре-Пьер Жиньяк, Жереми Морель, Жанелли Имбула – за одно лето "Марсель" потерял почти весь основной состав, причем большинство ушло бесплатно.

Заявленной целью было уменьшение зарплатного фонда, однако сотрудничество с подставными агентами все умножило на ноль. Уничтожив команду, "Марсель" урезал платежку с 88 до… 87 млн. К тому же операционные расходы продолжали расти, ведь кредитов становилось все больше, а спонсоров и зрителей на "Велодроме" все меньше.

Так вот и получилось, что в феврале 2016-го DNGG пришлось вмешаться, а Лабрюн стоял перед прессой в позе шкодливого кота.

Уже тогда он знал, что шанс у него только один – и это именно то место, когда в наш рассказ стремительным домкратом врывается Миши Батшуайи.

***

Для тогдашнего "Марселя" он был как луч света в карстовой пещере; как глоток воды посреди Сахары; как друг, который не бросил, когда остальные отвернулись.

Ему было всего 22, и Батшуайи проводил второй сезон на "Велодроме". Первый не особенно-то и удался, поскольку Бьелса предпочитал опыт и стабильность Жиньяка. Но Андре-Пьер поехал покорять Мексику, и Миши остался один. И как же он заблистал!

Еще до конца сентября Батшуайи записал на свой счет 5 голов; затем его мяч позволил безнадежному "Марселю" дать бой "ПСЖ" (1:2). Еще через две недели – победный гол "Лиллю", и форварда признали игроком месяца в Лиге 1.

Между тем, глобально дела у провансальцев не ладились. Из-за ужасной обороны они плелись в районе 10-го места, и это раздражало ультрас. Они устраивали целые спектакли на трибунах, высмеивая в них Лабрюна, Мичела, но никогда Миши.

Раньше его нигде так не любили. Из-за буйного характера Батшуайи несколько раз выгоняли из клубов в Бельгии. Из молодежной сборной он вылетел после того, как на глазах у тренера заказал в номер двух проституток. А вот в кризисном "Марселе" прощали все - лишь бы держал клуб на плаву.

Пожалуй, это был единственный раз, когда он по-настоящему отдавал себя футболу.

***

В большинстве матчей Миши играл в нападении как бы сам, поскольку Алессандрини и Кабелла свои лучшие матчи отбегали, а у Окампоса и Сарра они были еще впереди.

Бельгийца выручала универсальность. Есть форварды-башни, а есть форварды-бегуны. Батшуайи же мог исполнить обе роли, и ко всему владел небанальным, дворовым дриблингом. Не все финты проходили, но фактура и пластика играли в его пользу.

На этом по два раза погорели крепкие "Монако" и "Сент-Этьен", боровшиеся за высокие места. Также гол и ассист Батшуайи принесли "Марселю" важные три очка с "Каном".

И вот где-то на том отрезке родился миф, в котором Миши представал уже не реальным игроком с кучей недостатков и трусами со Спанч-Бобом, а "реинкарнацией Дрогба". Тоже африканец, тоже нападающий, тоже забивает на "Велодроме" – так это подавали британские СМИ. И тут Лабрюн не зевал – подмахнул Миши новый контракт и стал ждать лета.

Michy Batshuayi (@mbatshuayi) and his obsession with spongebob. pic.twitter.com/YS5c0UL5R8