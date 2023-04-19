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Ключевой игрок ПСЖ вернулся к тренировкам
Марко Верратти восстановился после травмы
Фото: psg.fr
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти возобновил тренировки с командой, сообщает клубная пресс-служба.
У итальянца было повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он пропустил два поединка чемпионата Франции - против "Ниццы" (2:0) и "Ланса" (3:1). Последний раз он выходил на поле 2 апреля против "Лиона" (0:1).
В текущем сезоне 30-летний Верратти провел 31 матч во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей. В декабре 2022 он подписал новое соглашение с парижским клубом.
????#SCOPSG pic.twitter.com/0eRx8S2g61— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 18, 2023
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