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Ключевой игрок ПСЖ вернулся к тренировкам

Франция
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Марко Верратти восстановился после травмы

Ключевой игрок ПСЖ вернулся к тренировкам

Фото: psg.fr

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Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти возобновил тренировки с командой, сообщает клубная пресс-служба.

У итальянца было повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он пропустил два поединка чемпионата Франции - против "Ниццы" (2:0) и "Ланса" (3:1). Последний раз он выходил на поле 2 апреля против "Лиона" (0:1).

В текущем сезоне 30-летний Верратти провел 31 матч во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей. В декабре 2022 он подписал новое соглашение с парижским клубом.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж)
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