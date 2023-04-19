Ключевой игрок ПСЖ вернулся к тренировкам

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти возобновил тренировки с командой, сообщает клубная пресс-служба.

У итальянца было повреждение подколенного сухожилия, из-за которого он пропустил два поединка чемпионата Франции - против "Ниццы" (2:0) и "Ланса" (3:1). Последний раз он выходил на поле 2 апреля против "Лиона" (0:1).

В текущем сезоне 30-летний Верратти провел 31 матч во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей. В декабре 2022 он подписал новое соглашение с парижским клубом.