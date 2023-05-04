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ПСЖ сделал заявление по поводу протестов фанатов против Месси и Неймара

Франция
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Парижане отреагировали на последние события, связанные с клубом

ПСЖ сделал заявление по поводу протестов фанатов против Месси и Неймара

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" прокомментировал акцию группы фанатов команды Collectif Ultras Paris, которые устроили марш протеста.

Активные болельщики потребовали отставки руководства во главе с президентом Нассером Аль-Хелаифи и ухода звезд команды - Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти. Они также скандировали оскорбительные кричалки.

"ПСЖ решительно осуждает невыносимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, имевших место в среду, 3 мая. Какими бы ни были разногласия, ничто не оправдывает такие действия.

Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, персоналу и всем тем, кто стал жертвой такого позорного поведения", — говорится в заявлении клуба.

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В статье: Лионель Месси Марко Верратти Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
psg.fr

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