ПСЖ сделал заявление по поводу протестов фанатов против Месси и Неймара

"Пари Сен-Жермен" прокомментировал акцию группы фанатов команды Collectif Ultras Paris, которые устроили марш протеста.

Активные болельщики потребовали отставки руководства во главе с президентом Нассером Аль-Хелаифи и ухода звезд команды - Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти. Они также скандировали оскорбительные кричалки.

"ПСЖ решительно осуждает невыносимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, имевших место в среду, 3 мая. Какими бы ни были разногласия, ничто не оправдывает такие действия.

Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, персоналу и всем тем, кто стал жертвой такого позорного поведения", — говорится в заявлении клуба.