Франция
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Ланс - Марсель 2:1. Малиновский после травмы. Видео обзор матча
Руслан вышел в старте и отыграл 76 минут
Twitter Ligue 1
В рамках 34-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде проиграл "Лансу". Руслан Малиновский восстановился после травмы и начал игру в стартовом составе "провансальцев". В итоге украинский
Лига 1, 34 тур
Голы: Фофана 42, Опенда 60 - Пайе 88
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