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Ланс - Марсель 2:1. Малиновский после травмы. Видео обзор матча

Франция
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Руслан вышел в старте и отыграл 76 минут

Ланс - Марсель 2:1. Малиновский после травмы. Видео обзор матча

Twitter Ligue 1

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В рамках 34-го тура чемпионата Франции "Марсель" на выезде проиграл "Лансу". Руслан Малиновский восстановился после травмы и начал игру в стартовом составе "провансальцев". В итоге украинский хавбек отыграл 76 минут. Из-за этого поражения "Марсель" уступил второе место в турнирной таблице для "Ланса".

Лига 1, 34 тур

Ланс – Марсель 2:1

Голы: Фофана 42, Опенда 60 - Пайе 88

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Ланс
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