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РБ Лейпциг вступил в бой за Дани Ольмо
Испанец - лакомый кусочек для многих клубов
Форвард "Динамо" Загреб Дани Ольмо все ближе к тому, чтобы сменить команду. Сейчас в бой за футболиста вступил новый клуб.
По данным сайта Transfermarkt, серьезный интерес к испанцу проявляет "РБ Лейпциг". Лидер немецкого чемпионата готов заключить сделку уже в этом месяце.
Контракт Ольмо с клубом расчитан до лета 2021 года. Ранее в его трансфере были заинтересованы "Барселона" и "Вулверхэмптон", но лидирует в гонке за игроком - "Милан".
Отметим, что сам Ольмо не раз заявлял, что хочет попробовать свои силы в более серьезном клубе.