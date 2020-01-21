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РБ Лейпциг вступил в бой за Дани Ольмо

Германия
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Испанец - лакомый кусочек для многих клубов

РБ Лейпциг вступил в бой за Дани Ольмо
UA-Футбол
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Форвард "Динамо" Загреб Дани Ольмо все ближе к тому, чтобы сменить команду. Сейчас в бой за футболиста вступил новый клуб.

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По данным сайта Transfermarkt, серьезный интерес к испанцу проявляет "РБ Лейпциг". Лидер немецкого чемпионата готов заключить сделку уже в этом месяце.

Контракт Ольмо с клубом расчитан до лета 2021 года. Ранее в его трансфере были заинтересованы "Барселона" и "Вулверхэмптон", но лидирует в гонке за игроком - "Милан".

Отметим, что сам Ольмо не раз заявлял, что хочет попробовать свои силы в более серьезном клубе.

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В статье: Динамо (Загреб) Барселона Вулверхэмптон Милан РБ Лейпциг Дани Ольмо
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