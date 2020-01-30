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Официально: Кшиштоф Пентек - игрок Герты
Поляк покидает Италию
Берлинская "Герта" подтвердила трансфер Кшиштофа Пентека. Польский форвард официально перебрался в Германию.
Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Нападающий подписал долгосрочный контракт. В новом клубе он получит привычный для себя "седьмой" номер.
Torjäger! Willkommen bei Hertha BSC, Krzysztof #Piatek! @pjona9official #DieZukunftGehörtBerlin #hahohe pic.twitter.com/8bIPpYcDe8— Michael Preetz (@michaelpreetz) January 30, 2020
Ранее его хотел подписать "Тоттенхэм". Однако "шпоры" предлагали лишь арендное соглашение, в то время как "Милан" хотел продать футболиста.