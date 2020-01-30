  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Кшиштоф Пентек - игрок Герты
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Кшиштоф Пентек - игрок Герты

Германия
(1 голосов)

Поляк покидает Италию

Официально: Кшиштоф Пентек - игрок Герты
UA-Футбол
Новина українською

Берлинская "Герта" подтвердила трансфер Кшиштофа Пентека. Польский форвард официально перебрался в Германию.

Читайте такжеСМИ: Герта полностью согласовала трансфер Пентека

Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Нападающий подписал долгосрочный контракт. В новом клубе он получит привычный для себя "седьмой" номер.

Ранее его хотел подписать "Тоттенхэм". Однако "шпоры" предлагали лишь арендное соглашение, в то время как "Милан" хотел продать футболиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Милан Кшиштоф Пентек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Technical
30.01.2020 в 19:32
" В Мілан прийшов новий Шева" - казали вони...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...