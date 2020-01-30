Официально: Кшиштоф Пентек - игрок Герты

Берлинская "Герта" подтвердила трансфер Кшиштофа Пентека. Польский форвард официально перебрался в Германию.

Читайте также СМИ: Герта полностью согласовала трансфер Пентека

Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Нападающий подписал долгосрочный контракт. В новом клубе он получит привычный для себя "седьмой" номер.

Ранее его хотел подписать "Тоттенхэм". Однако "шпоры" предлагали лишь арендное соглашение, в то время как "Милан" хотел продать футболиста.