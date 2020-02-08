Бундеслига. Победа Униона, Вердер, Герта и Шальке разочаровывают

Бундеслига, 21-й тур.

Дневная субботняя программа Бундеслиги была рассчитана на гурманов. “Боруссия” Дортмунд с “Байером” играют вечером, “Бавария”, “Лейпциг” и Гладбах – завтра, а “Айнтрахт” свой поединок провел вчера. Однако даже в матчах середняков и аутсайдеров были свои интересные сюжеты.

Например, два Берлина, “красный” и “синий”. Команда из восточного Берлина, “Унион”, сегодня выиграла в гостях у “Вердера” (только вторая выездная победа в сезоне). Бременцы сыграли беззубо в атаке, подтвердив опасения, что победа над Дортмундом в Кубке была только вспышкой, в Бундеслиге проблемы все те же – снова бесславное поражение и второе с конца место в турнирной таблице. А “Унион” просто превосходный.

Второе лицо Берлина, богатая, капиталистическая “Герта” проиграла в домашнем матче “Майнцу”. “Карнавальщики” остаются единственной командой в топ-5 лигах Европы без единой ничьи и сегодня обыграв в гостях “Герту”, они подтянули ее к командам, которые ведут борьбу за выживание. Пентек не забил, а Робин Квайсон сделал хет-трик и у него уже 11 голов в Бундеслиге. Финальный свисток рефери “Олимпиаштадион” встретил оглушительным свистом.

Разочаровал “Шальке”. “Падерборн” – самый слабый клуб лиги, но при этом команда Баумгарта играет в смелый футбол и никогда не отказывается от своего стиля. Даже если “Падерборн” вылетит, он запомнится ничейными матчами на выезде с “Боруссией” Дортмунд и “Шальке”, а также победой над “Айнтрахтом”. Эти результаты были заслуженными.

Не изменяет себе Тобиас Штилер. Во втором матче подряд он показал сомнительную красную карточку, повлияв на игру “Вольфсбург” – “Фортуна”. Уве Реслер принес Дюссельдорфу вторую ничью во втором подряд туре, но мог рассчитывать на большее – его команда почти весь второй тайм играла в большинстве.

“Фрайбург” и “Хоффенхайм” – самые что ни есть середняки лиги. Их матч был зрелищный, но не более того.

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”, 61614 зрителей

“Шальке” – “Падерборн” 1:1

Голы: Кутуджу 63 – Гьязула 81

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”, 24000 зрителей

“Фрайбург” – “Хоффенхайм” 1:0

Гол: Вальдшмидт 40 (пен.)

Берлин, “Олимпиаштадион”, 35049 зрителей

“Герта” Берлин – “Майнц” 1:3

Голы: Брума 84 (авт) – Квайсон 17, Квайсон 82, Квайсон 90+4 (пен.)

Удаление: Вольф 89 (“Герта”, вторая желтая)

Бремен, “Везерштадион”, 42100 зрителей

“Вердер” Бремен – “Унион” Берлин 0:2

Голы: Бюльтер 52, Бюльтер 72

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”, 23445 зрителей

“Вольфсбург” – “Фортуна” Дюссельдорф 1:1

Голы: Штеффен 50 – Циммерманн 13

Удаление: Понграчич 48 (“Вольфсбург”, отмашка)