Испытание для соперника Шахтера. Анонс и прогноз на матч Вольфсбург - Боруссия Д

Календарь у "Боруссии" сразу после карантина на удивление сложный – сначала дерби с "Шальке", затем матч с "Вольфсбургом", представителем Германии в еврокубках, а затем будет встреча с "Баварией". Настоящее серьезное испытание. Впрочем, и у "волков" следующая игра с одним из лидеров Бундеслиги – "Байером". В таких условиях, после долгого перерыва главное правильно распределить силы.

Чемпионат Германии. 27-й тур

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург)

Вольфсбург 16:30 Боруссия Д

Телетрансляция – Футбол 2

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Если выбирать команду, которая наиболее уверенно "рестартанула" в Чемпионате Германии в мае, безусловно, это будет "Боруссия" Дортмунд. "Желто-черные" камня на камне не оставили от принципиального соперника "Шальке" (4:0). В хорошей форме находятся подопечные Люсьена Фавра, вот только хватит ли сил на еще одного непростого соперника? В наших реалиях просчитывать варианты и делать прогнозы особо трудно.

"Вольфсбург" также одержал победу в прошлом туре, хотя успеха удалось добыть только на последних минутах встречи с "Аугсбургом" (2:1). В гостях играли "волки", показали противоречивый футбол, с одной стороны владели преимуществом, но долго не могли воплотить его в голы. Сравнивать "Аугсбург" и "Боруссию" не приходится, очевидно, что с дотмундцами даже на своем поле будет в разы сложнее.

Традиционно очень неудобная "желто-черная" команда для "Вольфсбурга". В последних трех очных матчах "Боруссия" одержала победы над "волками" - с общим счетом 6:0. Не проиграть гранду "Вольфсбург" смог в январе 2018-го года (0:0). Интересно, что в шести подряд поединках (с сентября 2017-го) "волки" не смогли забить дортмундцам ни одного мяча.

Всего серия без побед у "волков" над "Боруссией" составляет 9 матчей, из них всего одна ничья при пяти разгромах. Такая продолжительная серия воспринимается как своеобразная месть – в мае 2015-го года "Вольфсбург" обыграл "Боруссию" в финале Кубка Германии (3:1), существенно подорвал авторитет Дортмунда, теперь щедро "платит" за это.

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Букмекеры безапелляционно верят в "Боруссию" и считают, что у хозяев встречи незначительные шансы на успех. А успехом будет считаться даже ничья. Конечно, команда Фавра не оставляет надежд догнать в турнирной таблице "Баварию" (четыре очка отрыва) и сделает все возможное для смены лидера в Бундеслиге. Команда Гласнера решает свои задачи – попадание в еврокубки, так что мотивация будет на должном уровне. А для украинских болельщиков будет интересно посмотреть на "волков" поскольку в Лиге Европы "Шахтер" еще не завершил свои разборки с этим немецким клубом. Важно знать, в какой форме находится соперник и на что он способен. Скорее всего, "Боруссия" устроит хозяевам серьезную встряску, хорошо, если обойдется без разгрома. Прогноз: победа Боруссии 2:0.