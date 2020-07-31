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Боруссия определилась с вероятным преемником Санчо
Голландец не менее талантлив
Одна из главных загадок трансферного окна - сможет ли кто-то купить Джейдона Санчо из "Боруссии". Немецкий клуб уже сейчас ищет его возможных сменщиков.
Как сообщает Bild, руководство обратило внимание на Мемфиса Депая. У лидера французского "Лиона" истекает контракт летом следующего года.
Депай захочет сменить команду, так как "Лион" не пробился в Лигу Чемпионов. Ранее в его услугах был
На счету Депая 14 голов в 18-ти матчах. Трансферная стоимость вингера оценивается в 44 миллиона.