Боруссия определилась с вероятным преемником Санчо

Одна из главных загадок трансферного окна - сможет ли кто-то купить Джейдона Санчо из "Боруссии". Немецкий клуб уже сейчас ищет его возможных сменщиков.

Как сообщает Bild, руководство обратило внимание на Мемфиса Депая. У лидера французского "Лиона" истекает контракт летом следующего года.

Депай захочет сменить команду, так как "Лион" не пробился в Лигу Чемпионов. Ранее в его услугах был заинтересован "Милан" . Долгое время Мемфис пропустил из-за травмы.

На счету Депая 14 голов в 18-ти матчах. Трансферная стоимость вингера оценивается в 44 миллиона.