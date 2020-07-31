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Боруссия определилась с вероятным преемником Санчо

Германия
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Голландец не менее талантлив

Боруссия определилась с вероятным преемником Санчо
UA-Футбол
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Одна из главных загадок трансферного окна - сможет ли кто-то купить Джейдона Санчо из "Боруссии". Немецкий клуб уже сейчас ищет его возможных сменщиков.

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Как сообщает Bild, руководство обратило внимание на Мемфиса Депая. У лидера французского "Лиона" истекает контракт летом следующего года.

Депай захочет сменить команду, так как "Лион" не пробился в Лигу Чемпионов. Ранее в его услугах был заинтересован "Милан". Долгое время Мемфис пропустил из-за травмы.

На счету Депая 14 голов в 18-ти матчах. Трансферная стоимость вингера оценивается в 44 миллиона.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лион Мемфис Депай Джейдон Санчо
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