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Киммих все же решил сделать вакцину от коронавируса
Долго сомневался
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Полузащитник "Баварии" и национальной сборной Германии Йозуа Киммих все-таки вакцинируется от коронавируса. Об этом заявил сам футболист в комментарии ZDF.de.
"В общем, мне было сложно преодолеть свои страхи и сомнения, поэтому я так долго не мог определиться", - добавил игрок.
Напомним, что
В ноябре Йозуа был отправлен на карантин из-за общения с зараженным человеком. А недавно Киммих сдал положительный тест на коронавирус. В общей сложности полузащитник пропустил уже шесть матчей "Баварии" и не сыграет до конца года из-за последствий болезни.
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