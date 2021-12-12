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Киммих все же решил сделать вакцину от коронавируса

Германия
(1 голосов)

Долго сомневался

Киммих все же решил сделать вакцину от коронавируса

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Баварии" и национальной сборной Германии Йозуа Киммих все-таки вакцинируется от коронавируса. Об этом заявил сам футболист в комментарии ZDF.de.

"В общем, мне было сложно преодолеть свои страхи и сомнения, поэтому я так долго не мог определиться", - добавил игрок.

Напомним, что Киммих отказывался делать привывку из-за недостаточно длинных исследований, а также негативного влияния в определенных случаях. В то же время футболист поддерживал массовую вакцинацию, еще и помогал финансово справиться с последствиями пандемии.

В ноябре Йозуа был отправлен на карантин из-за общения с зараженным человеком. А недавно Киммих сдал положительный тест на коронавирус. В общей сложности полузащитник пропустил уже шесть матчей "Баварии" и не сыграет до конца года из-за последствий болезни.

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В статье: Германия Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих коронавирус
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Источник:
zdf.de

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