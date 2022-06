Бавария согласовала трансфер Садио Мане. Известны детали перехода лидера Ливерпуля

Все идет к одному из главных летних трансферов 2022-го года. Садио Мане в скором времени официально будет представлен в качестве футболиста "Баварии", о чем передают многие инсайдеры.

Сегодня состоялась встреча между представителями мюнхенцев и "Ливерпуля". Стороны полностью согласовали трансфер - английский клуб получит гарантировано 32 миллиона евро, еще девять возможны в виде бонусов.

Sadio Mané is set to join Bayern on a permanent deal from Liverpool, here we go! Agreement set to be reached after direct meeting between the two clubs today. ???????????? #FCBayern



Personal terms already 100% agreed on a three year deal.



Deal called by @Plettigoal is now finally done. pic.twitter.com/bbMN6MuEIm