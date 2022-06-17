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Бавария согласовала трансфер Садио Мане. Известны детали перехода лидера Ливерпуля
Клопп теряет основного бойца
Фото: The Liverpool Offside
Все идет к одному из главных летних трансферов 2022-го года. Садио Мане в скором времени официально будет представлен в качестве футболиста "Баварии", о чем передают многие инсайдеры.
Сегодня состоялась встреча между представителями мюнхенцев и "Ливерпуля". Стороны полностью согласовали трансфер - английский клуб получит гарантировано 32 миллиона евро, еще девять возможны в виде бонусов.
Sadio Mané is set to join Bayern on a permanent deal from Liverpool, here we go! Agreement set to be reached after direct meeting between the two clubs today. ???????????? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022
Personal terms already 100% agreed on a three year deal.
Deal called by @Plettigoal is now finally done. pic.twitter.com/bbMN6MuEIm
Сам Мане еще после финала Лиги Чемпионов захотел сменить клуб и давно согласовал условия контракта с "Баварией". Он подпишет трехлетнее соглашение.
Садио был игроком "Ливерпуля" с 2016-го года. Он стал одним из главных оружий Юргена Клоппа, совершив за 269 игр 168 результативных действий (120 + 48). В составе "красных" его место займет купленный у "Бенфики" Дарвин Нуньес.
Также важно отметить, что переезд Мане в Мюнхен приближает уход Роберта Левандовский. Поляк хочет
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