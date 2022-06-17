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Бавария согласовала трансфер Садио Мане. Известны детали перехода лидера Ливерпуля

Германия
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Клопп теряет основного бойца

Бавария согласовала трансфер Садио Мане. Известны детали перехода лидера Ливерпуля

Фото: The Liverpool Offside

UA-Футбол
Новина українською

Все идет к одному из главных летних трансферов 2022-го года. Садио Мане в скором времени официально будет представлен в качестве футболиста "Баварии", о чем передают многие инсайдеры.

Сегодня состоялась встреча между представителями мюнхенцев и "Ливерпуля". Стороны полностью согласовали трансфер - английский клуб получит гарантировано 32 миллиона евро, еще девять возможны в виде бонусов.

Сам Мане еще после финала Лиги Чемпионов захотел сменить клуб и давно согласовал условия контракта с "Баварией". Он подпишет трехлетнее соглашение.

Садио был игроком "Ливерпуля" с 2016-го года. Он стал одним из главных оружий Юргена Клоппа, совершив за 269 игр 168 результативных действий (120 + 48). В составе "красных" его место займет купленный у "Бенфики" Дарвин Нуньес.

Читайте такжеНовый трансфер для Ливерпуля. Дарвин Нуньес и его эволюция

Также важно отметить, что переезд Мане в Мюнхен приближает уход Роберта Левандовский. Поляк хочет сменить клуб.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане
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