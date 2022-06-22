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Официально: Садио Мане - игрок Баварии

Германия
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Вероятно, самый громкий трансфер лета

Официально: Садио Мане - игрок Баварии

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Сенегальский вингер Садио Мане официально стал футболистом "Баварии". Об этом передает пресс-служба немецкого гранда.

Мане давно вел переговоры с "Баварией" и сегодня поставил окончательную подпись в контракте до 30 июня 2025 года. Сделка обошлась мюнхенцам в 32 миллиона евро. Также прописаны бонусы.

Садио решил покинуть "Ливерпуль" еще после финала Лиги Чемпионов, а "Бавария" была главным претендентом на вингера. За "красных" Мане в сумме отыграл 269 игр и отдал 168 результативных действий (120 + 48). Его место в "Ливерпуле" займет купленный у "Бенфики" Дарвин Нуньес.

Читайте такжеХоланд, Нуньес, Чуамени и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы

Также отметим, что трансфер Мане ускоряет уход Роберта Левандовский, который хочет уйти из "Баварии".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане
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Источник:
fcbayern.com

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Комментарии (2)
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nakos33
22.06.2022 в 15:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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Artemanat (Кривой Рог)
22.06.2022 в 15:05
Мене 32млн и Минамино 15млн продали,дорога для Цыганкова за 20млн открыта)))
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-1

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