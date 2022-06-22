Официально: Садио Мане - игрок Баварии

Сенегальский вингер Садио Мане официально стал футболистом "Баварии". Об этом передает пресс-служба немецкого гранда.

Мане давно вел переговоры с "Баварией" и сегодня поставил окончательную подпись в контракте до 30 июня 2025 года. Сделка обошлась мюнхенцам в 32 миллиона евро. Также прописаны бонусы.

Садио решил покинуть "Ливерпуль" еще после финала Лиги Чемпионов, а "Бавария" была главным претендентом на вингера. За "красных" Мане в сумме отыграл 269 игр и отдал 168 результативных действий (120 + 48). Его место в "Ливерпуле" займет купленный у "Бенфики" Дарвин Нуньес.

Welcome to #FCBayern, Sadio Mané! — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 22, 2022