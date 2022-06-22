Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Садио Мане - игрок Баварии
Вероятно, самый громкий трансфер лета
Фото: fcbayern.com
Сенегальский вингер Садио Мане официально стал футболистом "Баварии". Об этом передает пресс-служба немецкого гранда.
Мане давно вел переговоры с "Баварией" и сегодня поставил окончательную подпись в контракте до 30 июня 2025 года. Сделка обошлась мюнхенцам в 32 миллиона евро. Также прописаны бонусы.
Садио решил покинуть "Ливерпуль" еще после финала Лиги Чемпионов, а "Бавария" была главным претендентом на вингера. За "красных" Мане в сумме отыграл 269 игр и отдал 168 результативных действий (120 + 48). Его место в "Ливерпуле" займет купленный у "Бенфики" Дарвин Нуньес.
Welcome to #FCBayern, Sadio Mané!— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 22, 2022
Также отметим, что трансфер Мане ускоряет уход Роберта Левандовский, который хочет
Популярное сейчас
- Стал известен список игроков, которых Луческу взял на первый сбор Динамо
- Директор УПЛ рассказал, как будут проходить матчи во время воздушной тревоги
- Уже 99 уничтоженных ПВО россиян. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне
- Левандовский лично встретился с Салихамиджичем. Решение поляк не поменял
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню