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Трансфера в Баварию не будет. Слухи об интересе к Роналду - неправда

Германия
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(1 голосов)

Португалец остается в английском клубе

Трансфера в Баварию не будет. Слухи об интересе к Роналду - неправда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается менять клуб.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру португальца на замену Роберту Левандовскому, который может покинуть команду летом. Однако, по данным журналиста Bild Кристиана Фалька, эта информация не соответствует действительности.

Напомним, накануне стало известно о том, что "Бавария" отклонила второе предложение "Барселоны" по Левандовскому.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
24.06.2022 в 13:44
Значить і переходу Левандовські до ФКБ не буде
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