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Трансфера в Баварию не будет. Слухи об интересе к Роналду - неправда
Португалец остается в английском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается менять клуб.
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру португальца на замену Роберту Левандовскому, который может покинуть команду летом. Однако, по данным журналиста Bild Кристиана Фалька, эта информация не соответствует действительности.
Напомним, накануне стало известно о том, что "Бавария" отклонила второе предложение "Барселоны" по Левандовскому.
The rumours of an interest of @FCBayern in @Cristiano Ronaldo are NOT TRUE ❌— Christian Falk (@cfbayern) June 24, 2022
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