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Зоммер - о дебюте за Баварию: Я не так давно в команде, партнеры пока не очень хорошо меня знают

Германия
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Швейцарец ждет новых вызовов в составе именитого клуба

Зоммер - о дебюте за Баварию: Я не так давно в команде, партнеры пока не очень хорошо меня знают

Фото: FC Bayern München

UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" не смогла победно стартовать во второй части сезона Бундеслиги, сыграв вничью с РБ "Лейпциг" в рамках 16-го тура национального первенства.

Стоит отметить, что матч против "Лейпцига" стал дебютным для вратаря "Баварии" Яна Зоммера, который пополнил ряды команды Нагельсмана зимой, и был вызвал заменить травмированного Нойера.

Опытный швейцарец подвел итоги прошедшего матча, объяснив, почему его команде не удалось добыть победу:

"Это был напряженный матч, и не все пошло по плану. Я не так давно в команде, партнеры пока не очень хорошо меня знают. Но мы можем быть довольным набранным очком в матче с отличной командой. Во вторник нам предстоит сыграть следующий матч, мы должны войти в поток. Я действительно с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе", - приводит слова Зоммера клубная пресс-служба.

Напомним, "Бавария" уверенно возглавляет немецкую Бундеслигу, имея в своем активе 35 турнирных пунктов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ян Зоммер РБ Лейпциг
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