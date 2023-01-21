Зоммер - о дебюте за Баварию: Я не так давно в команде, партнеры пока не очень хорошо меня знают

Мюнхенская "Бавария" не смогла победно стартовать во второй части сезона Бундеслиги, сыграв вничью с РБ "Лейпциг" в рамках 16-го тура национального первенства.

Стоит отметить, что матч против "Лейпцига" стал дебютным для вратаря "Баварии" Яна Зоммера, который пополнил ряды команды Нагельсмана зимой, и был вызвал заменить травмированного Нойера .

Опытный швейцарец подвел итоги прошедшего матча, объяснив, почему его команде не удалось добыть победу:

"Это был напряженный матч, и не все пошло по плану. Я не так давно в команде, партнеры пока не очень хорошо меня знают. Но мы можем быть довольным набранным очком в матче с отличной командой. Во вторник нам предстоит сыграть следующий матч, мы должны войти в поток. Я действительно с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе", - приводит слова Зоммера клубная пресс-служба.

Напомним, "Бавария" уверенно возглавляет немецкую Бундеслигу, имея в своем активе 35 турнирных пунктов.