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Зоммер - о дебюте за Баварию: Я не так давно в команде, партнеры пока не очень хорошо меня знают
Швейцарец ждет новых вызовов в составе именитого клуба
Фото: FC Bayern München
Мюнхенская "Бавария"
Стоит отметить, что матч против "Лейпцига" стал дебютным для вратаря "Баварии" Яна Зоммера, который
Опытный швейцарец подвел итоги прошедшего матча, объяснив, почему его команде не удалось добыть победу:
"Это был напряженный матч, и не все пошло по плану. Я не так давно в команде, партнеры пока не очень хорошо меня знают. Но мы можем быть довольным набранным очком в матче с отличной командой. Во вторник нам предстоит сыграть следующий матч, мы должны войти в поток. Я действительно с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе", - приводит слова Зоммера клубная пресс-служба.
Напомним, "Бавария" уверенно возглавляет немецкую Бундеслигу, имея в своем активе 35 турнирных пунктов.
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