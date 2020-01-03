Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи готов зимой заплатить 12 миллионов за Вертонгена
У игрока осталось лишь шесть месяцев по контракту
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген уже в этом месяце может сменить чемпионат. В его трансфере заинтересован итальянский "Наполи".
По данным Sky Sports, руководство итальянцев готово уже сейчас заплатить за него 12 миллионов евро. Сам бельгиец может получать в новом клубе порядка 4 миллионов в год.
Интерес к Вертонгену также проявляет "Аякс", однако они не хотят платить за него высокую цену. Напомним, что у защитника осталось лишь полгода по контракту со "шпорами".
Ранее была информация, что руководство "Тоттенхэма" уже нашло вероятную замену.