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Интер близок к подписанию Кристиана Эриксена
Трансфер должен состояться уже в этом месяце
Миланский "Интер" опережает всех конкурентов в борьбе за Кристиана Эриксена. Об этом сообщает датский источник Ekstra Bladet.
По их данным, трансфер должен состояться уже в январе. Сумма перехода составит всего лишь 20 миллионов евро. Все из-за того, что уже летом у игрока закончится контракт со "шпорами".
Возможный приход Эриксена ставит под сомнение трансфер Артуро Видаля. "Барселона" так и не согласилась продать полузащитника, а потому итальянцы переключили свое внимание.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет переманить Кристиана внушительной зарплатой.