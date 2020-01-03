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Интер близок к подписанию Кристиана Эриксена

Италия
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Трансфер должен состояться уже в этом месяце

Интер близок к подписанию Кристиана Эриксена
UA-Футбол
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Миланский "Интер" опережает всех конкурентов в борьбе за Кристиана Эриксена. Об этом сообщает датский источник Ekstra Bladet.

По их данным, трансфер должен состояться уже в январе. Сумма перехода составит всего лишь 20 миллионов евро. Все из-за того, что уже летом у игрока закончится контракт со "шпорами".

Возможный приход Эриксена ставит под сомнение трансфер Артуро Видаля. "Барселона" так и не согласилась продать полузащитника, а потому итальянцы переключили свое внимание.

Читайте такжеВальверде: Видаль не будет продан этой зимой

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет переманить Кристиана внушительной зарплатой.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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