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Дибала: Хотел бы снова праздновать голы вместе с Погба

Италия
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Вопрос один - в "МЮ" или "Ювентусе"?

Дибала: Хотел бы снова праздновать голы вместе с Погба
UA-Футбол
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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что очень хотел снова сыграть в одной команде с Полем Погба. Напомним, что они вместе защищали цвета "зебр".

"У меня с Полем были прекрасные отношения. Мы хорошо ладили на поле и всегда хотели как-то по-новому праздновать голы. Мы забили много голов и часто меняли празднования. Надеюсь, что однажды мы снова отпразднуем забитый гол вместе", - цитирует аргентинца Otro.

Отметим, что прошлым "Ювентус" долго охотился за Погба и планирует попыпаться снова. Дибала также мог сменить команду - на него претендовали "ПСЖ", "МЮ" и "Тоттенхэм".

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Напомним, что Поль Погба уже давно не праздновал голы, так как не играет из-за травмы. Последний матч он провел в декабре прошлого года.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед Пауло Дибала
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