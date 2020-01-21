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Неудача Королевы провинциалов. Аталанта – СПАЛ 1:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Гасперини, Малиновский и компания терпят неудачу

Неудача Королевы провинциалов. Аталанта – СПАЛ 1:2. Обзор матча и видео голов
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"Аталанта" сейчас немного нестабильна – после разгромных побед над "Миланом" и "Пармой" (с одинаковым счетом 5:0), а также героической ничьей с "Интером" 1:1 (Гасперини откровенно претендовал на 3 очка, но Муриэль запорол пенальти), последовал вылет из Кубка Италии от "Фиорентины". Казалось бы, когда возвращаться на победную тропу, как не со "СПАЛ", но физическая усталость футболистов "Королевы провинциалов" действительно продолжает сказываться на результатах. Отметим, что Малиновский сыграл почти 40 минут, появившись во втором тайме на замену. "Аталанта" пропустила во второй раз через 60 секунд после появления Руслана.

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Италии "Аталанта" – "СПАЛ".

Бергамо. "Гевисс Стадиум".

"Аталанта" – "СПАЛ" 1:2

Голы: Иличич (16) – Петанья (54), Валоти (60)

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский СПАЛ (Италия) СПАЛ СПАЛ (Феррара)
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