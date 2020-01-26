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Раджа Наингголан: Когда я был в Интере, со мной обращались как с посредственным игроком

Италия
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Бельгиец поделился мыслями после ничьи с "Интером"

Раджа Наингголан: Когда я был в Интере, со мной обращались как с посредственным игроком
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Хавбек "Кальяри" Раджа Наингголан прокомментировал ничью с "Интером" в матче 21-го тура Серии А.

"Мы хорошо начали, показали характер и отлично двигали мяч. Возможно, некоторые моменты даже были против нас, хотя я ничего не имею против "Интера". Это футбол, некоторые моменты нужно пересмотреть снова.

Очень уважаю болельщиков "Интера" и моих бывших одноклубников, но я чувствовал, что со мной обращались как с посредственным игроком, когда я выступал здесь. Желаю клубу всего наилучшего в будущем. С одной стороны, я счастлив, с другой – нет. Кто знает, что меня ждет в будущем? Я – нет!

Я концентрируюсь на игре, борюсь вместе с партнерами по команде. Мы бьемся за что-то важное", – рассказал Раджа Наингголан.

Бельгийский полузащитник отметился забитым мячем в этой встрече, но не праздновал взятие ворот. Напомним, Раджа принадлежит "Интеру", а за "Кальяри" выступает на правах аренды.

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В статье: Кальяри (Кальяри) Серия А Интер (Милан) Раджа Наингголан
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Источник:
Football Italia
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