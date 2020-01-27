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Гаттузо – о победе над Юве: Гол Роналду меня разозлил
Типичный Дженнаро
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А с туринским "Ювентусом" (2:1). Цитирует наставника Football Italia.
"Сегодня я приду домой и продолжу думать о поражении от "Фиорентины" (2:0), это было шокирующе. Мы победили две хорошие команды (прим. ред. – победа в Кубке над "Лацио" 1:0), это классно, но мы все еще в ужасном положении, нам предстоит долгий путь. Я поздравляю парней с работой, которую они проделали за последнюю неделю, нужно продолжать в том же духе".
"Мы сегодня не преуспели во владении мячом, но гораздо лучше сыграли на перехватах и в плане персональной опеки. Гол Роналду? Он меня разозлил, поймите, мы не можем позволить себе упускать победы, поэтому я так отреагировал".