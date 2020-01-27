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Гаттузо – о победе над Юве: Гол Роналду меня разозлил

Италия
(1 голосов)

Типичный Дженнаро

Гаттузо – о победе над Юве: Гол Роналду меня разозлил
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А с туринским "Ювентусом" (2:1). Цитирует наставника Football Italia.

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"Сегодня я приду домой и продолжу думать о поражении от "Фиорентины" (2:0), это было шокирующе. Мы победили две хорошие команды (прим. ред. – победа в Кубке над "Лацио" 1:0), это классно, но мы все еще в ужасном положении, нам предстоит долгий путь. Я поздравляю парней с работой, которую они проделали за последнюю неделю, нужно продолжать в том же духе".

"Мы сегодня не преуспели во владении мячом, но гораздо лучше сыграли на перехватах и в плане персональной опеки. Гол Роналду? Он меня разозлил, поймите, мы не можем позволить себе упускать победы, поэтому я так отреагировал".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 09:51
Примечание редактору: Победа над Лацио в Кубке не 2:1, а 1:0...
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-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2020 в 10:07
Ага, типа, закосил под адекватного....Смешно...Твоя проблема в том, трижды ты дурик и по совместительству, базарная ты баба, что когда я говорю о том, что информация не соответствует действительности, как например в случае с Эриксеном, твои мозги нужно тушить пожарным шлангом, ты выливаешь тонны дерьма на меня, ты резко и в срочном порядке пытаешься лепить мне неадеквата, создаешь против меня коалицию ... А когда я в итоге оказываюсь прав, ты трусливо прячешь свое жалкое нутро! Стыдно должно быть тебе, базарная винницкая баба..
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 10:20
Безмозглый уже и здесь нагадил
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2020 в 10:21
трижды ты безмозглый уже и здесь нагадил....Продолжай меня смешить, базарная ты баба...
0
-1

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