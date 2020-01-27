Гаттузо – о победе над Юве: Гол Роналду меня разозлил

Ага, типа, закосил под адекватного....Смешно...Твоя проблема в том, трижды ты дурик и по совместительству, базарная ты баба, что когда я говорю о том, что информация не соответствует действительности, как например в случае с Эриксеном, твои мозги нужно тушить пожарным шлангом, ты выливаешь тонны дерьма на меня, ты резко и в срочном порядке пытаешься лепить мне неадеквата, создаешь против меня коалицию ... А когда я в итоге оказываюсь прав, ты трусливо прячешь свое жалкое нутро! Стыдно должно быть тебе, базарная винницкая баба..