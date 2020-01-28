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Эриксен - самый дорогой футболист Серии А, он опережает Роналду на 15 миллионов

Италия
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Датчанин сходу захватил лидерство

Эриксен - самый дорогой футболист Серии А, он опережает Роналду на 15 миллионов
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Сегодня Кристиан Эриксен официально стал игроком миланского "Интера". Он сразу возглавил таблицу наиболее дорогих игроков Серии А.

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По данным авторитетного сайта Transfermarkt, экс-игрок "Тоттенхэма" оценивается в 90 миллионов евро. Его ближайшие конкуренты Пауло Дибала (85 миллионов) и Лаутаро Мартинес (80 миллионов). Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на данный стоит 75 миллионов.

Эриксен - самый дорогой футболист Серии А, он опережает Роналду на 15 миллионов - изображение 1

Отметим, что за переход датчанина "Интер" заплатил 20 миллионов евро. Сегодня Эриксен провел первую тренировку с новой командой.

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В статье: Криштиану Роналду Кристиан Эриксен Миралем Пьянич Ромелу Лукаку Интер (Милан) Калиду Кулибали Пауло Дибала Сергей Милинкович-Савич Федерико Кьеза Лаутаро Мартинес Матейс де Лигт
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