Италия
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Эриксен - самый дорогой футболист Серии А, он опережает Роналду на 15 миллионов
Датчанин сходу захватил лидерство
Сегодня Кристиан Эриксен официально стал игроком миланского "Интера". Он сразу возглавил таблицу наиболее дорогих игроков Серии А.
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По данным авторитетного сайта Transfermarkt, экс-игрок "Тоттенхэма" оценивается в 90 миллионов евро. Его ближайшие конкуренты Пауло Дибала (85 миллионов) и Лаутаро Мартинес (80 миллионов). Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на данный стоит 75 миллионов.
Отметим, что за переход датчанина "Интер" заплатил 20 миллионов евро. Сегодня Эриксен провел первую тренировку с новой командой.
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