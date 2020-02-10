Конте – про камбэк Интера в миланском дерби: Мы действительно готовы к чему-то важному

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте подвел итоги встречи 23-го тура Серии А, в котором "нерадзурри" обыграли "россонери" со счетом 4:2, проигрывая 0:2 после 1-го тайма. Цитирует Конте Football Italia. Отметим, что "Интер" лидирует в чемпионате Италии, опережая "Ювентус" по дополнительным показателям. У обоих грандов 54 очка в 23 матчах.

"Это была особенная ночь для "Интера". После первого тайма у нас были самые большие проблемы в этом сезоне. Мы вернули баланс, поняли, где и что нам нужно улучшить. Это означает, что "Интер" действительно готов к чему-то важному. Мне не нужно было много говорить в перерыве. На мне лежала большая доля ответственности за счет 0:2 после 1-го тайма".