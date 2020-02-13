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Генеральный директор Ювентуса: Дибала может стать нашим Месси

Италия
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Генеральный директор Ювентуса: Дибала может стать нашим Месси
UA-Футбол
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Генеральный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи, в интервью Rai Sport, очень позитивно оценил Пауло Дибалу.

"Мы очень счастливы, что Дибала играет в нашей команде. Он наша "десятка". Мы вложили в него большие деньги и уверенны, что он сможет стать Месси для "Ювентуса", - заявил Паратичи.

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Дибала играет в туринской команде с лета 2015. За четыре с половиной года он провел 191 матч, в которых забил 81 гол. Сейчас стороны работают над новым контрактом.

Что интересно, прошедшим летом "Ювентус" мог потерять "своего Месси" - Дибала был близок к переходу в "Тоттенхэм".

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Фабио Паратичи
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