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Рома намерена уволить спортивного директора, который привел в клуб Фонсеку
Португалец будет следующим?
Римская "Рома" проиграла три последних матча и сильно ухудшила свои позиции в таблице. По данным СМИ, сейчас готовится первое увольнение.
На выход пойдет Джанлука Петраки. Corriere dello Sport уверенно, что главная причина подобного шага - провальная трансферная политика команды.
Клуб не очень хорошо усилился прошлым летом, а в январе не избавился от игроков, которые должны были разгрузить зарплатную ведомость. Речь идет о Пасторе, Перотти, Жезусе. Крайне вероятно, что летом Петраки освободит свой пост.
Ранее сообщалось, что в случае не выхода в Лигу Чемпионов, также будет уволен и Паулу Фонсека.
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