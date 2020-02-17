Рома намерена уволить спортивного директора, который привел в клуб Фонсеку

Римская "Рома" проиграла три последних матча и сильно ухудшила свои позиции в таблице. По данным СМИ, сейчас готовится первое увольнение.

На выход пойдет Джанлука Петраки. Corriere dello Sport уверенно, что главная причина подобного шага - провальная трансферная политика команды.

Клуб не очень хорошо усилился прошлым летом, а в январе не избавился от игроков, которые должны были разгрузить зарплатную ведомость. Речь идет о Пасторе, Перотти, Жезусе. Крайне вероятно, что летом Петраки освободит свой пост.

Ранее сообщалось, что в случае не выхода в Лигу Чемпионов, также будет уволен и Паулу Фонсека.