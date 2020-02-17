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Рома намерена уволить спортивного директора, который привел в клуб Фонсеку

Италия
(1 голосов)

Португалец будет следующим?

Рома намерена уволить спортивного директора, который привел в клуб Фонсеку
UA-Футбол
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Римская "Рома" проиграла три последних матча и сильно ухудшила свои позиции в таблице. По данным СМИ, сейчас готовится первое увольнение.

На выход пойдет Джанлука Петраки. Corriere dello Sport уверенно, что главная причина подобного шага - провальная трансферная политика команды.

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Клуб не очень хорошо усилился прошлым летом, а в январе не избавился от игроков, которые должны были разгрузить зарплатную ведомость. Речь идет о Пасторе, Перотти, Жезусе. Крайне вероятно, что летом Петраки освободит свой пост.

Ранее сообщалось, что в случае не выхода в Лигу Чемпионов, также будет уволен и Паулу Фонсека.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Джанлука Петраки
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
17.02.2020 в 19:21
Не-еее, надо начинать с Фонсеки. Пусть к жене Кате возвращается, потренерует какую либо команду с чемпионата Киева. Пусть налаживает семейную жизнь, ему же так нравилась Украина
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oda1979 (Запорожье)
17.02.2020 в 19:33
Да фиг жена из Рима захочет уезжать. Так что команду из Киева он будет тренировать сам. Как думаешь, кто более страстные донецкие или киевские?
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Инспектор ( )
17.02.2020 в 19:35
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