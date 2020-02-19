СМИ: Рангник подписал предварительный контракт с Миланом

Немецкий специалист Ральф Рангник все ближе и ближе к "Милану". Об этом сообщает L’Equipe.

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По данным французского источника, тренер уже подписал с клубом предварительное соглашение. Специалист сменит Стефано Пиоли летом. Также был прописан пункт о компенсации, если итальянская сторона изменит свое решение.

Информация о возможном приходе Рангника в "Милан" появилась несколько месяцев назад. Говорилось, что он будет занимать сразу две должности. Директор "россонери" Паоло Мальдини заявлял, что Ральф не очень подходит клубу.

Также была информация, что Мальдини лоббирует кандидатуру Андрея Шевченко на пост тренера "Милана".