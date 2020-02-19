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СМИ: Рангник подписал предварительный контракт с Миланом

Италия
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Очень удачная сделка для итальянцев

СМИ: Рангник подписал предварительный контракт с Миланом
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Немецкий специалист Ральф Рангник все ближе и ближе к "Милану". Об этом сообщает L’Equipe.

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По данным французского источника, тренер уже подписал с клубом предварительное соглашение. Специалист сменит Стефано Пиоли летом. Также был прописан пункт о компенсации, если итальянская сторона изменит свое решение.

Информация о возможном приходе Рангника в "Милан" появилась несколько месяцев назад. Говорилось, что он будет занимать сразу две должности. Директор "россонери" Паоло Мальдини заявлял, что Ральф не очень подходит клубу.

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Также была информация, что Мальдини лоббирует кандидатуру Андрея Шевченко на пост тренера "Милана".

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В статье: Ральф Рангник Милан
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