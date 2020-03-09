Уровень иронии – CR7. Роналду поздоровался с воображаемыми фанами перед матчем с Интером

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил поздороваться с воображаемыми болельщиками перед поединком 26-го тура Серии А с "Интером" – при входе на арену, португалец иронично отреагировал на решение властей провести итальянское дерби при пустых трибунах.

CHIUDETE TUTTO PERCHÉ ABBIAMO UN VINCITORE: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/HXZpUTvrKF — denise | #finoallafine (@_deenise19) March 8, 2020

"Ювентус" одержал уверенную победу над "нерадзурри" со счетом 2:0. Голы на счету Пауло Дибалы и Аарона Рэмзи. Интересно, что Роналду не забил в матче Серии А впервые с ноября прошлого года. До этого серия португальца с забитыми голами в чемпионате Италии составляла 11 матчей. Тем не менее, Криштиану оформил результативную передачу на экс-игрока "Арсенала".

В текущем сезоне локального первенства Роналду сыграл 22 матча (21 гол и 3 ассиста). "Ювентус" набрал 63 очка и вышел на 1-е место в турнирной таблице, "Интер" (54) – на 3-й позиции.