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Уровень иронии – CR7. Роналду поздоровался с воображаемыми фанами перед матчем с Интером

Италия
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Уровень иронии – CR7. Роналду поздоровался с воображаемыми фанами перед матчем с Интером
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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил поздороваться с воображаемыми болельщиками перед поединком 26-го тура Серии А с "Интером" – при входе на арену, португалец иронично отреагировал на решение властей провести итальянское дерби при пустых трибунах.

"Ювентус" одержал уверенную победу над "нерадзурри" со счетом 2:0. Голы на счету Пауло Дибалы и Аарона Рэмзи. Интересно, что Роналду не забил в матче Серии А впервые с ноября прошлого года. До этого серия португальца с забитыми голами в чемпионате Италии составляла 11 матчей. Тем не менее, Криштиану оформил результативную передачу на экс-игрока "Арсенала".

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В текущем сезоне локального первенства Роналду сыграл 22 матча (21 гол и 3 ассиста). "Ювентус" набрал 63 очка и вышел на 1-е место в турнирной таблице, "Интер" (54) – на 3-й позиции.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Интер (Милан) коронавирус
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