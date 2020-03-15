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Аталанта Малиновского ушла на карантин после новости о пяти случаях заражения в Валенсии

Италия
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"Аталанта" приняла меры в связи с распространением коронавируса

Аталанта Малиновского ушла на карантин после новости о пяти случаях заражения в Валенсии
Новина українською

Football Italia сообщает, что "Аталанта" ушла на карантин для самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

По информации источника, итальянская команда хотела возобновить тренировки на следующей неделе, но после новости о 5-ти случаях заражения в "Валенсии" отменила решение.

Напомним, "Аталанта" сыграла два матча в рамках 1/8 Лиги Чемпионов - 19-го февраля и 10-го марта.

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В статье: Валенсия (Испания) Аталанта (Бергамо) коронавирус
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Источник:
Football Italia
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