Аталанта Малиновского ушла на карантин после новости о пяти случаях заражения в Валенсии

Football Italia сообщает, что "Аталанта" ушла на карантин для самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

По информации источника, итальянская команда хотела возобновить тренировки на следующей неделе, но после новости о 5-ти случаях заражения в "Валенсии" отменила решение.

Напомним, "Аталанта" сыграла два матча в рамках 1/8 Лиги Чемпионов - 19-го февраля и 10-го марта.