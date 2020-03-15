Италия
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Аталанта Малиновского ушла на карантин после новости о пяти случаях заражения в Валенсии
"Аталанта" приняла меры в связи с распространением коронавируса
Football Italia сообщает, что "Аталанта" ушла на карантин для самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
По информации источника, итальянская команда хотела возобновить тренировки на следующей неделе, но после новости о 5-ти случаях заражения в "Валенсии" отменила решение.
Напомним, "Аталанта" сыграла два матча в рамках 1/8 Лиги Чемпионов - 19-го февраля и 10-го марта.
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Источник:Football Italia
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