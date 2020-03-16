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"Пересмотрел весь Netflix". Заболевший коронавирусом защитник Ювенутса рассказал о своем самочувствии

Италия
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У итальянца пока что все отлично

"Пересмотрел весь Netflix". Заболевший коронавирусом защитник Ювенутса рассказал о своем самочувствии
UA-Футбол
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Первым заболевшим коронавирусом в Серии А был защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Итальянский игрок рассказал, как проходит его процесс выздоровления.

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"Я в полном порядке. У меня не было тех симптомов, о которых вы читали в новостях. Хочу поблагодарить всех, кто морально помогал мне все это время. Будьте уверенны, я в порядке, мы преодолем эту ситуацию.

Сейчас я пересмотрел практически весь Netflix. Рекомендую сериал "Невидимый гость". Мне немного нехватает объятий моей семьи. Я сам нахожусь изолированным в гостинице, но карантин проходит для всех одинаково", - заявил Ругани в интервью Juventus TV.

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Отметим, что из-за коронавируса чемпионат Италии, как и многие другие чемпионаты, поставлен на паузу до начала апреля.

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В статье: Ювентус (Турин) Даниэле Ругани
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