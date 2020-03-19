Лацио установил цену на ключевого игрока и не отпустит его менее, чем за 120 миллионов

Отличный сезон в исполнении "Лацио" привлекает внимание к игрокам этого клуба. Сейчас на радаре у топов находится половина их футболистов.

Одним из наиболее популярных считается полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Уже сейчас за ним охотятся "МЮ", "ПСЖ" и "Интер".

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"Лацио" планирует выручить большую сумму за серба и уже установил на него ценник. Руководство "орлов" будет принимать предложения от 120 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Сергея 12 результативных действий в 31-м матче.