Почеттино: Лаутаро Мартинес – один из лучших нападающих в мире

Экс-менеджер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высоко оценил качества нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, назвав 22-летнего игрока одним из лучших форвардов. Цитирует Поча La Plata.

"Лаутаро Мартинес – один из лучших нападающих в мире. Дело не только в том, что он делает сейчас, но и в его потенциальных выступлениях в будущем. Если составить список топ-форвардов в больших клубах, то, очевидно, что его имя точно должно там быть".

В текущем сезоне Мартинес сыграл в 31 матче за "Интер" (16 забитых мячей и 4 результативных передачи). "Нерадзурри" заплатили 25 миллионов евро, чтобы подписать контракт с нападающим аргентинского "Расинга" летом 2018 года. Сейчас у Лаутаро в контракте есть пункт об отступных в размере 111 миллионов евро.