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Президент федерации футбола Италии: Обладатель Скудетто точно будет определен

Италия
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Но еще не факт, что турнир будет доигран до конца

Президент федерации футбола Италии: Обладатель Скудетто точно будет определен
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Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина уверяет, что чемпион Италии в этом сезоне точно будет определен.

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"Сейчас у нас есть приоритетный план. Мы хотим сделать все, чтобы закончить сезон до 30-го июня. Однако мы уже связались с ФИФА, чтобы обсудить возможность переноса даты.

Если мы не сможем доиграть чемпионат, мы все равно определим чемпиона. Результаты точно не будут аннулированы. В крайнем случае, решать судьбу Скудетто должен Федеральный совет", - приводит его слова Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что сейчас в Италии лидирует "Ювентус", который на один пункт опережает "Лацио" и на девять - "Интер".

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Габриэле Гравина коронавирус
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