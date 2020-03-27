Дибала: Коронавирус? Сначала мне было тяжело дышать, но сейчас гораздо лучше

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, как проходит его жизнь после заражения коронавирусом.

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"Вначале у меня были сильные симптомы, но сейчас мне гораздо лучше. Были периоды, когда мне было тяжело дышать. Теперь мне гораздо легче двигаться, я могу гулять и тренироваться.

Также, было такое, что у меня сильно болели мышцы. К счастью, сейчас мне и моей девушке гораздо лучше", - заявил Дибала итальянским СМИ.

Ранее сообщалось, что от коронавируса сумел вылечиться тренер "Арсенала".