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"У Видаля есть предложение из Италии". Главный тренер Чили рассказал о будущем футболиста Барселоны
Похоже, мы знаем о каком клубе идет речь
Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Рэуда рассказал о возможном будущем Артуро Видаля.
"Артуро Видаль - выдающийся игрок. Он показал это в Германии, в Италии, а теперь и в Испании. Он настоящий монстр в футбульном плане - он техничен, напорист и всегда играет до конца. Мы были рады, когда он перешел в такой клуб как "Барселона".
Насколько мне известно, у него есть предложение из Италии. Ранее им интересовалась "Боруссия", но тогда не было ничего конкретного", - приводит слова наставника Sport.es.
Вероятнее всего, в Серии А им интересуется "Интер".