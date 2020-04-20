"У Видаля есть предложение из Италии". Главный тренер Чили рассказал о будущем футболиста Барселоны

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Рэуда рассказал о возможном будущем Артуро Видаля.

"Артуро Видаль - выдающийся игрок. Он показал это в Германии, в Италии, а теперь и в Испании. Он настоящий монстр в футбульном плане - он техничен, напорист и всегда играет до конца. Мы были рады, когда он перешел в такой клуб как "Барселона".

Насколько мне известно, у него есть предложение из Италии. Ранее им интересовалась "Боруссия", но тогда не было ничего конкретного", - приводит слова наставника Sport.es.

Вероятнее всего, в Серии А им интересуется "Интер".