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Официально: в Италии приняли решение по поводу возобновления чемпионата

Италия
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Все зависит от правительства страны

Официально: в Италии приняли решение по поводу возобновления чемпионата
Новина українською

На заседании Совета Серии А единогласно пришли к решению завершить сезон 2019/20, если правительство разрешит это сделать – в полном соответствии с правилами защиты здоровья и безопасности. В заявлении организации говорится следующее:

"Возобновление спортивных соревнований будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех сотрудников клубов".

Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси. Клубы по всему миру массово отказываются от зарплат.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии коронавирус
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Источник:
Serie A

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