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Главный тренер Милана рассказал о важнейших качествах успешной команды

Италия
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Характер на первом месте

Главный тренер Милана рассказал о важнейших качествах успешной команды
UA-Футбол
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Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что должна уметь хорошая команда.

"Хороший клуб всегда должен быть сильным и организованным. Но прежде всего, нужно обладать характером. Высшее руководство должно принимать решения, а не мешать развитию.

Успешному клубу необходим тренер, который умеет поддерживать атмосферу в раздевалке. Нужно иметь все это, чтобы в команде был менталитет победителя", - поделился своими мыслями Пиоли.

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Напомним, что вероятнее всего, летом Пиоли покинет "Милан".

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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