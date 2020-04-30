Главный тренер Милана рассказал о важнейших качествах успешной команды

Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что должна уметь хорошая команда.

"Хороший клуб всегда должен быть сильным и организованным. Но прежде всего, нужно обладать характером. Высшее руководство должно принимать решения, а не мешать развитию.

Успешному клубу необходим тренер, который умеет поддерживать атмосферу в раздевалке. Нужно иметь все это, чтобы в команде был менталитет победителя", - поделился своими мыслями Пиоли.

Напомним, что вероятнее всего, летом Пиоли покинет "Милан".