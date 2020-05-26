  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально стали известны подробности травмы Ибрагимовича
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально стали известны подробности травмы Ибрагимовича

Италия
(1 голосов)

Коротко, но емко

Официально стали известны подробности травмы Ибрагимовича
Новина українською

Пресс-служба итальянского "Милана" сообщила о результатах обследования шведского форварда команды Златана Ибрагимовича.

38-летний ветеран избежал крайне серьезного повреждения: ахиллово сухожилие не травмировано. Сообщается, что у Златана забита икроножная мышца, других подробностей официальный сайт "россонери" не приводит.

Дополнительное обследование будет проведено через 10 дней. Сроки восстановления Ибрагимовича не сообщаются, но итальянские СМИ считают, что Златану понадобится около месяца на реабилитацию. Ранее мы сообщали о прогнозах востребованного хирурга касательно травмы шведа.

Читайте такжеИзвестный хирург, который ставил на ноги Тотти, дал прогноз по поводу тяжелой травмы Ибрагимовича
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан травма
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AC Milan

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...