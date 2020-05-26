Официально стали известны подробности травмы Ибрагимовича

Пресс-служба итальянского "Милана" сообщила о результатах обследования шведского форварда команды Златана Ибрагимовича.

38-летний ветеран избежал крайне серьезного повреждения: ахиллово сухожилие не травмировано. Сообщается, что у Златана забита икроножная мышца, других подробностей официальный сайт "россонери" не приводит.

Дополнительное обследование будет проведено через 10 дней. Сроки восстановления Ибрагимовича не сообщаются, но итальянские СМИ считают, что Златану понадобится около месяца на реабилитацию. Ранее мы сообщали о прогнозах востребованного хирурга касательно травмы шведа.