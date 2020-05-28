Стало известно, сколько и где будет восстанавливаться Ибрагимович

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович прилетел в Швецию на собственном частном самолете – 38-летний ветеран "россонери" собирается залечивать повреждение икроножной мышцы в родной стране.

По информации источника, на следующей неделе Ибрагимович должен прилететь обратно на Апеннины, где с 3 июня отменяется 14-дневный карантин для тех, кто вернулся из-за границы. Как сообщает Sky Sport Italia, Златан сможет восстановиться и вернуться к тренировкам максимум через 3-4 недели.

Ранее мы сообщали, что Ибрагимович избежал тяжелой травмы ахиллового сухожилия.