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Стало известно, сколько и где будет восстанавливаться Ибрагимович

Италия
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У себя на родине

Стало известно, сколько и где будет восстанавливаться Ибрагимович
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Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович прилетел в Швецию на собственном частном самолете – 38-летний ветеран "россонери" собирается залечивать повреждение икроножной мышцы в родной стране.

По информации источника, на следующей неделе Ибрагимович должен прилететь обратно на Апеннины, где с 3 июня отменяется 14-дневный карантин для тех, кто вернулся из-за границы. Как сообщает Sky Sport Italia, Златан сможет восстановиться и вернуться к тренировкам максимум через 3-4 недели.

Ранее мы сообщали, что Ибрагимович избежал тяжелой травмы ахиллового сухожилия.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Sky Sport Italia

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