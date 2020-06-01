Опубликован календарь Серии А. Вероятный чемпионский матч состоится 20-го июля

Итальянская Серия вернется уже через три недели. Был опубликован официальный календарь до конца сезона.

Первые матчи сезона пройдут 20-го ("Торино" - "Парма", "Верона" - "Кальяри") и 21-го июня ("Аталанта" - "Сассуоло", "Интер" - "Сампдория").

А вот главный матч сезона, между "Ювентусом" и "Лацио", пройдет в предпоследнем туре 20-го июля. С полным графиком вы можете ознакомиться здесь.

On connaît le calendrier officiel de la #SerieA. Le premier match de la reprise sera le 20 juin avec Torino-Parme à 19h30. Le 21 juin à 21h45 : Inter-Sampdoria pic.twitter.com/C08PNmsTdg — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 1, 2020

Напомним, что сейчас в таблице лидирует "Ювентус", который опережает "орлов" на 1 пункт.