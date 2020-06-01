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Опубликован календарь Серии А. Вероятный чемпионский матч состоится 20-го июля

Италия
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Малиновский вернется к игре уже 21-го числа

Опубликован календарь Серии А. Вероятный чемпионский матч состоится 20-го июля
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Итальянская Серия вернется уже через три недели. Был опубликован официальный календарь до конца сезона.

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Первые матчи сезона пройдут 20-го ("Торино" - "Парма", "Верона" - "Кальяри") и 21-го июня ("Аталанта" - "Сассуоло", "Интер" - "Сампдория").

А вот главный матч сезона, между "Ювентусом" и "Лацио", пройдет в предпоследнем туре 20-го июля. С полным графиком вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, что сейчас в таблице лидирует "Ювентус", который опережает "орлов" на 1 пункт.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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