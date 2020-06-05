Малиновский тренируется по индивидуальной программе

Как сообщает итальянский сайт Calcio Atalanta, Руслан Малиновский пропустил групповую тренировку "Аталанты".

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По данным источника, у полузащитника сборной Украины некоторые проблемы с приводящей мышцей. Он провел индивидуальное занятие. В то же время, вероятно, что уже завтра он вернется в общую группу.

Команда Гасперини продолжает подготовку к возобновлению сезона. Свой первый поединок они проведут 21-го июня против "Сассуоло".

На счету Малиновского в текущем сезоне 31 матч, в которых он совершил 8 результативных действий.