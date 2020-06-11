Лацио практически согласовал новый контракт с Индзаги

Уже в ближайшее время Симоне Индзаги должен продлить контракт с римским "Лацио". Об этом информирует Il Messaggero.

Действующая сделка истекает в 2021-м году. Однако, крайне вероятно, что в ближайшее время она будет продлена еще на два сезона. Он будет получать 2 с половиной миллиона евро в год. В случае чемпионства сумма выплат вырастет до 3-х.

Симоне работает с "Лацио" с апреля 2016-го года. Он привел "орлов" сразу к трем трофеям - два Суперкубка (2017, 2019) и кубок (2018/19).

Отметим, что сейчас "орлы" также близки к завоеванию Скудетто. Они отстают от "Ювентуса" на один пункт.