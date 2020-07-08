Пиоли: До недавнего времени таблица не отражала уровень Милана – мы стали командой

Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу в рамках матча Серии А с "Ювентусом" (4:2). Цитирует Пиоли Football Italiaсо ссылкой на DAZN. Стефано впервые обыграл "бьянконери" в качестве тренера. Этот поединок стал 21-м против "Юве" против туринского клуба (15 поражений, 5 ничей и 1 победа).

"Хвалю своих футболистов, сейчас они демонстрируют невероятный настрой. Даже в сложные времена они держатся вместе и продолжают верить в успех. Мы проделываем большую работу каждый день на базе. До недавнего времени таблица не отражала наш уровень".