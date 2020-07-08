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Пиоли: До недавнего времени таблица не отражала уровень Милана – мы стали командой

Италия
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Пиоли: До недавнего времени таблица не отражала уровень Милана – мы стали командой
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Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу в рамках матча Серии А с "Ювентусом" (4:2). Цитирует Пиоли Football Italiaсо ссылкой на DAZN. Стефано впервые обыграл "бьянконери" в качестве тренера. Этот поединок стал 21-м против "Юве" против туринского клуба (15 поражений, 5 ничей и 1 победа).

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"Хвалю своих футболистов, сейчас они демонстрируют невероятный настрой. Даже в сложные времена они держатся вместе и продолжают верить в успех. Мы проделываем большую работу каждый день на базе. До недавнего времени таблица не отражала наш уровень".

"Теперь я понимаю, что могу рассчитывать на каждого, кто выходит на поле. Мы насладимся победой и начнем готовиться к следующей проверке – матчу с "Наполи". Мы можем играть еще лучше. "Милан" стал командой. Хочу закончить этот сезон на мажорной ноте".

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В статье: Ювентус (Турин) Стефано Пиоли Милан
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Источник:
Football Italia

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