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Сарри: Целый час Ювентус играл в первоклассный футбол, но затем просто отключился
Маурицио вчера метался по тренерской зоне
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение от "Милана" (4:2) в 31-м туре Серии А. Цитирует Маурицио Football Italia со ссылкой на DAZN.
"Целый час мы играли в первоклассный футбол: полностью контролировали матч, но затем просто отключились. Нет смысла зацикливаться на поражении, через три дня у нас другой матч. У нас была полная потеря сознания на 15 минут. Нужно взять от этой игры только позитивные моменты. Я не могу найти объяснения нашим помутнениям".
"У нас были плохие выступления, в тех матчах мы по делу проигрывали, но сейчас все не так. Непросто играть и тренироваться при таких температурах с плотным графиком. До 62-й минуты мы не позволяли "Милану" ничего. Рабьо? Его прогресс замедлили травмы, но сейчас он наверстывает упущенное".
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