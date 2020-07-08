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Сарри: Целый час Ювентус играл в первоклассный футбол, но затем просто отключился

Италия
(4 голосов)

Маурицио вчера метался по тренерской зоне

Сарри: Целый час Ювентус играл в первоклассный футбол, но затем просто отключился
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение от "Милана" (4:2) в 31-м туре Серии А. Цитирует Маурицио Football Italia со ссылкой на DAZN.

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"Целый час мы играли в первоклассный футбол: полностью контролировали матч, но затем просто отключились. Нет смысла зацикливаться на поражении, через три дня у нас другой матч. У нас была полная потеря сознания на 15 минут. Нужно взять от этой игры только позитивные моменты. Я не могу найти объяснения нашим помутнениям".

"У нас были плохие выступления, в тех матчах мы по делу проигрывали, но сейчас все не так. Непросто играть и тренироваться при таких температурах с плотным графиком. До 62-й минуты мы не позволяли "Милану" ничего. Рабьо? Его прогресс замедлили травмы, но сейчас он наверстывает упущенное".

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В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио Милан Маурицио Сарри
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Источник:
Football Italia

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