Сарри: Целый час Ювентус играл в первоклассный футбол, но затем просто отключился

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение от "Милана" (4:2) в 31-м туре Серии А. Цитирует Маурицио Football Italia со ссылкой на DAZN.

"Целый час мы играли в первоклассный футбол: полностью контролировали матч, но затем просто отключились. Нет смысла зацикливаться на поражении, через три дня у нас другой матч. У нас была полная потеря сознания на 15 минут. Нужно взять от этой игры только позитивные моменты. Я не могу найти объяснения нашим помутнениям".