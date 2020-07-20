  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус отпустит Рабио, чтобы получить скидку на форварда Арсенала
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус отпустит Рабио, чтобы получить скидку на форварда Арсенала

Италия
(1 голосов)

Очередной обмен?

Ювентус отпустит Рабио, чтобы получить скидку на форварда Арсенала
UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" продолжает искать способы подписать нового форварда. Один из первых претендентов - Александр Лаказетт.

Как сообщает Calciomercato, "зебры" хотят немного сбить цену и предложить лондонцам французский обмен. В Англию может отправиться Адриен Рабио.

Читайте такжеКэмпбелл посоветовал Арсеналу подписать трех игроков

В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча и забил один гол. Его контракт расчитан до лета 2023-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Александр Лаказетт Адриен Рабио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...