Италия
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Ювентус отпустит Рабио, чтобы получить скидку на форварда Арсенала
Очередной обмен?
"Ювентус" продолжает искать способы подписать нового форварда. Один из первых претендентов - Александр Лаказетт.
Как сообщает Calciomercato, "зебры" хотят немного сбить цену и предложить лондонцам французский обмен. В Англию может отправиться Адриен Рабио.
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В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча и забил один гол. Его контракт расчитан до лета 2023-го.
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