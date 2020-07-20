Ювентус отпустит Рабио, чтобы получить скидку на форварда Арсенала

"Ювентус" продолжает искать способы подписать нового форварда. Один из первых претендентов - Александр Лаказетт.

Как сообщает Calciomercato, "зебры" хотят немного сбить цену и предложить лондонцам французский обмен. В Англию может отправиться Адриен Рабио.

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В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча и забил один гол. Его контракт расчитан до лета 2023-го.