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Сарри считает, что все это нелогично. Удинезе – Ювентус 2:1. Обзор матча и видео голов
Команда Маурицио буксует под финиш чемпионата
Точного удара Матейса Де Лигта не хватило для того, чтобы увезти 3 очка из Удине. В дебюте второго тайма Нестеровски был потерян защитниками "Ювентуса" и удачно пробил головой мимо Щенсны, а Фофане удался отличный сольный проход под занавес встречи.
После матча Сарри не уставал возмущаться: "Команды играют в ненормальных условиях – матчи получаются странными и нелогичными". Туринцам по-прежнему нужно набрать три зачетных пункта, чтобы оформить чемпионство: поединок с "Сампдорией" будет сыгран 26 июля.
Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Италии "Удинезе" – "Ювентус".
Удине. "Дачия Арена".
Голы: Нестеровски (52), Фофана (90+2) – Де Лигт (42)